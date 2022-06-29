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Суд арестовал защитника Ивана Сафронова

20:23
  • среда
  • 29 июня 2022

Его обвиняют в распространении фейков о ВС

Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца защитника советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, передает РИА "Новости".

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Заседание по просьбе прокурора было закрыто, в деле присутствуют военные данные. При этом Талантов заявил, что "в деле нет ни одного документа под грифом совершенно секретно".

Талантов, глава адвокатской палаты Удмуртии, был задержан в Ижевске. По данным следствия, в апреле он опубликовал фейки о действиях ВС России при проведении спецоперации в соцсети.

Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии ФСБ, в 2017 году он, работая тогда в газете "Коммерсант", передал секретную информацию чешским спецслужбам.

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Иван Сафронов
Иван Сафронов
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