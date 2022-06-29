"Спартак" впервые выиграл под руководством нового тренера

Встреча проходила на тренировочном поле в подмосковной Тарасовке
Московский футбольный клуб "Спартак" одержал первую победу под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Красно-белые в товарищеском матче со счетом 3:2 обыграли калининградскую "Балтику".
Встреча проходила на тренировочном поле "Спартака" в подмосковной Тарасовке. Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес, еще один гол забил Михаил Игнатов.
Ранее "Спартак" в товарищеском матче сыграл 2:2 с владикавказской "Аланией". Первой официальной встречей в новом сезоне для красно-белых станет игра против "Зенита" за Суперкубок России 9 июля.
"Балтика" проведет сезон в Футбольной национальной лиге.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"