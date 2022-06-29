"Спартак" впервые выиграл под руководством нового тренера

Встреча проходила на тренировочном поле в подмосковной Тарасовке

Московский футбольный клуб "Спартак" одержал первую победу под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Красно-белые в товарищеском матче со счетом 3:2 обыграли калининградскую "Балтику".

Встреча проходила на тренировочном поле "Спартака" в подмосковной Тарасовке. Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес, еще один гол забил Михаил Игнатов.

Ранее "Спартак" в товарищеском матче сыграл 2:2 с владикавказской "Аланией". Первой официальной встречей в новом сезоне для красно-белых станет игра против "Зенита" за Суперкубок России 9 июля.

"Балтика" проведет сезон в Футбольной национальной лиге.

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