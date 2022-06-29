Зеленский выдвинул условие участия в саммите G20

Мероприятие пройдет на Бали в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу своего возможного участия в саммите G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

"Благодарен вам за личное приглашение принять участие в саммите группы 20 и, конечно, я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита", - сказал Зеленский в ходе брифинга.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москву не интересует, будет ли президент Украины присутствовать на площадке саммита G20.

До этого приглашение участвовать в саммите принял президент России Владимир Путин.

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