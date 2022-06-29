Минобороны: киевский режим дал приказ уничтожить Авдеевку

Это стало известно из перехваченных радиопереговоров

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду вечером, что киевский режим уничтожить Авдеевку вместе с жителями.

Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников стало известно, что боевики при подходе ВС России и подразделений народной милиции ДНР к Авдеевке намерены уничтожить город.

Кроме того, сообщается, что боевики нацбатальонов дислоцируются в детском саду Краматорска, на подступах к зданию развернута артиллерия.

Саперы ВС России и МЧС обезвредили свыше 40,5 тысячи взрывоопасных предметов в Донбассе. Более 380 тонн гуманитарной помощи передано за сутки жителям ДНР и Украины.

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