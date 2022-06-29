Путин: Россия и Иран находятся в постоянном контакте

Владимир Путин провел встречу с Ибрахимом Раиси

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.

Российский лидер заявил, что страны находятся в постоянном контакте по вопросам политики и безопасности. "Мы с вами в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности, Сирии. Нам есть, о чем поговорить", - заявил Путин.

Раиси предложил Путину сотрудничать по Каспию в области транспорта, транзита, рыболовства и туризма, пишет ТАСС.

Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников Каспийского саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркменистана.

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