Депкультуры объяснил смену руководства в театрах Москвы

В "Гоголь-центре" и "Школе современной пьесы" назначены новые худруки

Назначения новых худруков и директоров в театрах Москвы связаны с прекращением трудовых отношений с прежним руководством. Об этом сообщили в Департаменте культуры столицы.

Художественным руководителем "Гоголь-центра" назначили Антона Яковлева, а директором театра — Александра Бочарникова. Нынешние худрук Алексей Агранович и директор Алексей Кабешев покинут театр.

Яковлев — режиссер театра и кино, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премий "Золотой витязь", "Звезда Театрала".

Он сын актера Юрия Яковлева, сыгравшего в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Среди театральных постановок господина Яковлева — "Крейцерова соната", "Дуэль", "Король Лир", "Воительница", "Игроки", "Макбет", "Лес" и другие.

Новым художественным руководителем Московского театра "Школа современной пьесы" стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан.

На должность директора Московского театра "Современник" назначен Юрий Кравец. "Творческую составляющую театра будет определять художественный совет, как это было в те годы, когда "Современник" только создавался и за творческую часть отвечали его великие основатели - Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков", - заключили в пресс-службе департамента (цитата по ТАСС).

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