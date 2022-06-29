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Путин: у нас нет проблем со Швецией и Финляндией

23:26
  • среда
  • 29 июня 2022

Но в случае размещения в этих странах военной инфраструктуры НАТО Россия вынуждена будет отвечать зеркально

У России нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Однако в случае размещения в этих странах военной инфраструктуры НАТО Россия вынуждена будет отвечать зеркально, отметил глава государства после завершения Каспийского саммита.

"У нас нет проблем со Швецией и Финляндией, которые есть с Украиной. Хочется им в НАТО — пожалуйста", — заявил Путин.

Он также прокомментировал ход спецоперации на Украине, передает ТАСС. По его словам, она идет по плану, а ее цели не изменились. Путин заявил, что доверяет профессионалам относительно СВО.

Ранее руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию, говорится в декларации саммита организации в Мадриде.

"Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились подписать протоколы об их приеме", - отмечается в заявлении.

До этого Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Страны станут членами НАТО, когда парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.

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