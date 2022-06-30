Страны ЕС пытаются преодолеть кризис

На полном самообеспечении в условиях дефицита. Прорывные технологии приходят в жизнь европейцев и американцев, которым не хватает уже много чего. Газа, нефти, зерна и удобрений из России. Москве отказано в доступе к передовым технологиям – и вот одна из них! Европейские и американские издания сообщают, что преодолеть кризис обитателям свободного мира поможет массовый сбор мочи!

"Чешское издание дает обнадеживающую информацию, рассказывая о положительном опыте американской организации "Rich Earth Institute", которая призвала жителей штата Вермонт собирать мочу в канистры и отправлять её в институт – там научились добывать из неё полезные вещества, которые можно, например, использовать в качестве удобрений", - сообщил инженер Парижского института науки и техники Тристан Мартин.

Специалисты, занятые выпариванием мочи, убеждают нас – один человек производит столько полезных удобрений, что на них в год можно вырастить 145 килограммов пшеницы. Сколько стоит этот процесс – не уточняется. Эстафету подхватил Париж, где собираются установить в многоквартирных домах резервуары для массового сбора мочи – полученные удобрения планируют использовать для городских газонов. Сколько это будет стоить – неважно!

Российскую нефть пытаются запретить – а она всё дороже! Про газ и говорить страшно. Страшно, если европейцы после экспериментов с использованием мочи начнут массовый сбор газа из альтернативных источников. Датская компания "МАН Энерджи Солушнс" утверждает, что водород из мочи добывает, и утверждает, что это выгодно. Скоро с заправкой автомобиля на водородном двигателе можно будет справиться самостоятельно. Американский сенатор Джон Кеннеди делится своим ноу-хау.

В целом, моча обретает все приметы ценнейшего ресурса, из которого будут добывать всё – от топлива до удобрений. Конечно, придётся поднапрячься, чтобы обеспечить специалистов сырьём в промышленных масштабах. Воды больше пить! А как же экономия? С водой не всё гладко. Мэр итальянского города Кастенназо неподалеку от Болоньи вырвался на передовую фронта тотальной экономии, запретив местным парикмахерам повторно мыть голову клиентам. Говорит – это позволит сэкономить многие тысячи литров воды. Кто ослушается и окатит клиента повторно – штраф 500 евро.

Совсем готовы обойтись без топлива и удобрений. Остается лишь немного понатужиться. Пока в действительности всё не так, как на самом деле.

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