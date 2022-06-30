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Делягин: Макрон должен выполнять правила США

09:02
  • четверг
  • 30 июня 2022

Депутат обсудил скандал с раскрытием во Франции беседы президентов

Зачем Париж пошёл на столь бесцеремонное нарушение правил, принятых в международной практике? Если это попытка спровоцировать конфликт, то с какой целью? И можно ли вообще доверять западным политикам на фоне подобных скандалов?

Скандал с раскрытием во Франции беседы президентов Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.

"Макрон должен выполнять правила США. И действовать так, как действуют США", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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