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Министерство обороны представило новых героев спецоперации

09:00
  • четверг
  • 30 июня 2022

Они самоотверженно и мужественно исполняют воинский долг

О новых подвигах российских военных рассказали в Минобороны. Младший сержант Григорий Сазонов вынес из-под огня националистов несколько раненых сослуживцев, оказал им первую медпомощь и держал оборону до прибытия подкрепления. Позже в ходе наступления Григорий обнаружил украинских диверсантов и, навязав им бой, не дал сменить позиции. Благодаря чему группу из 10 националистов удалось окружить и уничтожить без потерь с нашей стороны.
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Экипаж танка старшего сержанта Сергея Пятина в ходе боёв вывел из строя танк и БМП противника, но машина Сергея также получила повреждения, тогда он дал команду водителю маневрировать, а сам продолжил вести прицельный огонь и уничтожил ещё один танк, БМП, расчёт гранатомётчиков и около 20 радикалов.

Гвардии старший сержант Алексей Скулкин, действуя в составе группы, под миномётным обстрелом форсировал реку для захвата рубежа обороны противника. Закрепившись на противоположном берегу, Алексей организовал оборону и обеспечил прикрытие сослуживцев, которые наводили переправу для продвижения подразделений морской пехоты.

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