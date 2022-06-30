Минобороны показало работу огнеметных систем "Солнцепёк"

Они уничтожают огневые позиции ВСУ

Хорошо укреплённые опорные пункты и огневые позиции ВСУ наши военные уничтожают с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Кадры работы боевых расчетов представило Минобороны.

Залпы из 24-х термобарических снарядов накрывают площадь до 40 тысяч квадратных метров. После выполнения боевой задачи экипажи "Солнцепёков" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки, сообщает "ТВ Центр". Дальность стрельбы - до 6 километров.

Как отмечают специалисты, укрыться от этих залпов противнику невозможно даже в окопах и блиндажах, а те, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, предпочитают как можно скорее покинуть поле боя и освободить путь наступающим союзным войскам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"