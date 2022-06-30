"Ведомости": Honor прекратила поставки техники в Россию

Компания официально не давала комментариев

Китайская компания Honor приостановила официальные поставки электроники и техники в Россию. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал источник в одном из дистрибуторов электроники и подтвердил собеседник на телекоммуникационном рынке, близкий к крупному оператору.

По словам источников, поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, хотя никаких официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делала.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.

В Россию между тем начали поставлять электронику по параллельному импорту — эта схема не требует получать разрешение правообладателя на поставки его продукции в страну. Предполагается, что ввезенные таким образом устройства будут стоить на 10–20% дороже, чем до введения санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"