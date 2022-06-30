Умер уволивший Райкина ректор ВШСИ

Он находился под арестом по делу о мошенничестве

В Москве скончался ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин.

Об этом 30 июня сообщила его адвокат, передает газета "Коммерсант". Полянкину было 70 лет.

В апреле сообщалось, что Полянкин уволил артиста Константина Райкина с поста художественного руководителя ВШСИ. 15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

19 мая стало известно, что Полянскин попал в реанимацию из-за резкого ухудшения здоровья. По словам адвоката, у ректора ВШСИ на фоне стресса обострились хронические заболевания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"