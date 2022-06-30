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В Совбезе назвали заморозку активов России исторической кражей

08:57
  • четверг
  • 30 июня 2022

Это ведет к саморазрушению Бреттон-Вудской системы

Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
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По мнению Венедиктова, парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

Представитель Совбеза сравнил ситуацию с попытками "поручить лисе сторожить курятник".

Такие действия ведут к саморазрушению Бреттон-Вудской системы — это международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, сменившая "золотой стандарт". Венедиктов назвал первостепенной задачей мирового сообщества сделать так, "чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал информацию о том, что Киев арестовал российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Он заявил, что это продолжение, линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств — линии на, фактически, воровство чужих активов. Однако Россия будет бороться с подобной практикой, Москва намерена отстаивать свои активы.

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