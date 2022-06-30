Лисичанский НПЗ перешел под контроль России и ЛНР

Об этом рассказал посол ЛНР в России

Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода Лисичанского нефтеперерабатывающего завода полностью перешла под контроль союзных сил. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Дипломат напомнил в своем Telegram, что в промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней. Однако украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику.

Наряду с этим завершены мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается, "крышка Лисичанского котла вот-вот закроется", резюмировал Мирошник.

Ранее сообщалось, что около Лисичанского НПЗ Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наемников из 14 человек.

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