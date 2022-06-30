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Эксперт: Европа бросила Литву и Эстонию один на один с Россией

09:18
  • четверг
  • 30 июня 2022

Брюссель не давал объяснений по поводу блокады Калининграда

Старая Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
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По словам Жданова, "транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва". Эксперт сравнил бездействие Брюсселя и европейских государств с позицией страуса.

При этом Жданов выразил мнение, что Москва не прибегнет к военной силе в отношении Литвы в связи с его решениями по Калининградской области, пишет "Главред".

Ранее литовские власти запретили транзит через свою территорию грузов из основной части России в Калининградскую область. Сначала под запрет попали железнодорожные перевозки, затем стало известно о блокировке автомобильных перевозок.

В правительстве Литвы заявили, что согласовали с Еврокомиссией базовые принципы и положения транспортной блокады Калининградской области России в рамках санкций. Подробности Вильнюс не привел, но заверил, что согласование прошло единогласно.

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