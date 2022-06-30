Разведка США не увидела шансов на перемирие между Россией и Украиной

В США полагают, что "это очевидно всем"

На данном этапе Вашингтон не усматривает возможности для заключения Россией и Украиной мирной договоренности. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Хейнс выразила мнение, что "это очевидно всем", но подробностями делиться не стала.

Глава американской разведки отметила, что вопрос заключается в том, будет ли президент России Владимир Путин считать заключение мирного соглашения своей победой. Она допустила, что российский лидер "примет какое-то временное соглашение как возможность взять паузу и восстановиться".

Однако Путин "по-прежнему сохраняет более широкие амбиции и будет стремиться преследовать их с течением времени", полагает Хейнс.

Директор американской разведки также выразила мнение, что России потребуется сменить свою стратегию, чтобы иметь возможность достичь поставленных целей спецоперации, сообщает ТАСС.

Ранее власти Италии предложили план мирного урегулирования конфликта России и Украины с заключением договора по "оспариваемым" сторонами конфликта территориям. Также предполагается подписание многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложениями по урегулированию конфликта на Украине, назвав первоочередными шагами по урегулированию конфликта прекращение поставок вооружений, информационных войн и различных провокаций.

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