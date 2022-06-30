Москвичам рассказали о погоде в четверг

Скандинавский антициклон сдержит жару

Погода в Московском регионе в четверг, 30 июня, будет соответствовать температурному фону середины лета.

Температура воздуха прогреется до 26 градусов, об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Порывы ветра составят 3-8 метров в секунду.

"В четверг синоптическая карта в столичном регионе по-прежнему будет представлена гребнем похожего скандинавского антициклона, северная тяга которого продолжит удерживать умеренно тёплый и комфортный температурный фон", - объяснил он.

Втмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

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