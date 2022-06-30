ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам рассказали о погоде в четверг

09:06
  • четверг
  • 30 июня 2022

Скандинавский антициклон сдержит жару

Погода в Московском регионе в четверг, 30 июня, будет соответствовать температурному фону середины лета.

Температура воздуха прогреется до 26 градусов, об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Порывы ветра составят 3-8 метров в секунду.

"В четверг синоптическая карта в столичном регионе по-прежнему будет представлена гребнем похожего скандинавского антициклона, северная тяга которого продолжит удерживать умеренно тёплый и комфортный температурный фон", - объяснил он.

Втмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.