День семьи, любви и верности не будут делать выходным

Это нагрузка на экономику и на бизнес

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не сочли необходимым делать выходным День семьи, любви и верности.

"Нет, любые выходные - это нагрузка на экономику и на бизнес. У нас существует баланс", - сообщил агентству "Москва" председатель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он объяснил, что любые изменения по вопросу выходных надо рассматривать через призму трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля дня семьи, любви и верности.

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