Собянин рассказал о благоустройстве районов Солнцево и Ново-Переделкино

Реализация программы комплексного развития Москвы началась в октябре 2010 года

Сверхзадачей является комфорт повседневной жизни во всех районах Москвы на максимально возможном уровне. В рамках программы "Мой район" был реализован целый ряд проектов благоустройства в районах Солнцево и Ново-Переделкино на западе столицы, в которых живут 250 тысяч человек. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Одним из первых решений Собянина в мэрии Москвы стало начало строительства Солнцевской ветки метро, "Саларьево" также стало неплохой альтернативой для жителей районов, которые свыше 30 лет вынуждены были проводить в переполненных автобусах, следующих до "Юго-Западной". В результате время в пути для них сократилось примерно на полчаса в один конец. Рядом с новыми станциями метро обустраивают территории, чтобы проложить удобные пешеходные маршруты от жилых микрорайонов.

Также на западе Москвы была реконструирована развязка МКАД и сама вылетная магистраль, появились альтернативы: Северо-Западная хорда и проспект Генерала Дорохова. Еще через полтора года у автомобилистов появится возможность комфортного выезда из Солнцево на новую трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

В рамках программы реновации в районах Солнцево и Ново-Переделкино предстоит расселить 57 домов, в которых проживает порядка 8 тысяч человек. Первой ласточкой реновации стала новостройка на ул. Щорса, 15, в которую переселяются жители трех старых домов.

За последние годы строители сдали в Солнцево и Ново-Переделкино четыре школы на 2 500 мест и два детских сада на 500 мест. В ближайших планах — школа на 550 мест и детский сад на 125 мест в 14-м микрорайоне Ново-Переделкино и еще один сад на 250 мест на Производственной улице в Солнцево.

На пересечении улиц Волынская и Авиаторов достраивают новую детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. На Новоорловской улице ведем реконструкцию Детской поликлиники №132, которая вновь распахнет свои двери в 2023 году.

По количеству новых площадок для спорта, культуры и отдыха Солнцево и Ново-Переделкино находятся в лидерах среди районов Москвы. Недавно были открыты ФОК на ул. Федосьино и два новых ледовых дворца. Завершен ремонт библиотеки №197 им. Ахматовой и трех школ искусств.

В районах привели в порядок десять парков и других знаковых объектов, более 130 дворов и школьных территорий. В своем личном блоге Собянин выразил надежду, что вскоре будет завершена реконструкция кинотеатра "Солнцево".

Ранее мэр Москвы рассказал, что за последние 11 лет в городе были приведены в порядок и благоустроены 36 набережных. В настоящее время ведется процесс объединения набережных в интересные прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Один из таких маршрутов пройдет по исторической части столицы — от Таганки до Москва-Сити.

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