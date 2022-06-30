Путин дал оценку поведению европейских лидеров на саммите G7

Президент России выступил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита

Ситуация вокруг Украины, цели США в Европе, расширение НАТО и российский ответ на потенциальные угрозы. Об этом Владимир Путин говорил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Общение с журналистами состоялось накануне поздно вечером. Как подчеркнул президент, призывы Запада вести боевые действия подтверждают, что благо Украины - не их цель.

Беседовать с журналистами российскому президенту пришлось поздно вечером - уже по окончанию Каспийского саммита. Прямо в зале Ашхабадского аэропорта. Первый вопрос - об итогах прошедшего на неделе саммита "большой семёрки". А, точнее, о ехидных выпадах лидеров этих государств в адрес Владимира Путина, которые шутили что для того чтобы выглядеть круче, им лучше скинуть пиджаки.

"Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. Но если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться в словах, в деталях, по-моему, он сказал: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Поэтому я, безусловно, с этим согласен: в человеке должно быть все гармонично развито - и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом. Коллеги, о которых вы сказали, я их всех знаю лично, – у нас не самый лучший период наших отношений, это понятно. Но, тем не менее, они все лидеры, значит, есть характер. И если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются. Но нужно работать над собой", - заявил Путин.

Отдельной строкой президент прокомментировал и философские размышления Бориса Джонсона на тему, а что бы было если бы Россией руководила женщина. Владимир Путин предложил британскому премьеру для начала углубиться в курс истории собственной страны.

"Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых, военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова и где Британия. И продиктовано это ничем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса", - заявил Путин.

В беседе коснулись и итогов прошедшего саммита НАТО, где Россию, вполне ожидаемо, признали прямой угрозой для альянса. Владимир Путин заметил, что североатлантическому блоку просто нужен был общий враг, вокруг которого можно было бы сплотиться и таким образом полностью оправдывать существование военной организации. Россия на эту роль подошла идеально.

"Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. Это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: а именно о том, что блок НАТО – это рудимент прошлой эпохи – эпохи холодной войны. Нам все время на этот счет отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз, но все искали повода и возможности придать ей новый импульс именно как военной организации. Вот, пожалуйста, они это делают", - заявил Путин.

Именно поэтому на Западе сейчас так активно трубят о том, что пойдут на всё, чтобы добиться победы Украины. Сама страна и проблемы её жителей при этом, очевидно, волнуют политиков меньше всего.

"Руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции. Вот и все. И то, что всегда говорили о своей исключительности, говорили и внедряли в сознание мирового сообщества тезис и лозунг о том, что "кто не с нами, тот против нас", это все проявление той же самой политики", - сказал Путин.

Один из примеров такой воинственной политики альянса - концепция постоянного расширения. Вашингтон ищет новых союзников, чтобы таким образом укреплять собственное влияние на международной арене. И в Москве это понимают, подчёркивает президент.

"Ну хочется Швеции и Финляндии, пусть вступают. Знаете, у нас есть такие, грубые анекдоты: сегодня вступил в одно место, теперь – в другое. Это их дело. Пускай куда хотят, туда и вступают. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста", - отметил Путин.

Однако в случае размещения в этих странах военных контингентов и инфраструктуры, Россия будет вынуждена ответить зеркально. Дабы избежать любых возможных угроз в адрес собственной безопасности. Тех, кто сейчас принимает участие в спецоперации по защите Донбасса, президент назвал героями, и поддержал идею некоторых деятелей искусства увековечивать их подвиги.

"Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны. Мы что, не понимаем, что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом. Поэтому ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна", - заявил Путин.

Ответил Путин и на обвинения официального Киева о произошедшем в Кременчуге: "Нет там никакого теракта, ни взрыва. Я знаю, мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей".

Не изменились и цели спецоперации России на Украине. Президент подчеркнул, что главной задачей остаётся освобождение Донбасса, защита людей в регионе и гарантирование безопасности нашей страны.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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