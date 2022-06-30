Джонсон предложил создать "новую Римскую империю"

Британский политик вновь выступил со скандальным заявлением

Санкционная политика британского правительства плохо продумана. Об этом заявили в Палате общин. Тем временем премьер-министр Борис Джонсон внезапно предложил создать новый политический союз. По его задумке, в объединение должны войти земли Древнего Рима.

Слава предков не даёт покоя Борису Джонсону. Эпатажный премьер-министр поразил публику новым признанием. Похоже, он мечтает возродить колониальную империю. Правда, с поправкой на современность. Британский премьер-министр развил мысль французского президента Макрона и предложил создать не просто Европейское политическое сообщество, а что-то вроде Римской империи:

"Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum Римской империи".

"Маре нострум" - древнеримское название Средиземного моря. Термин, который широко использовали итальянские фашисты во главе с Бенито Муссолини. Что скажут об имперских и диктаторских амбициях Джонсона лидеры Турции и Магриба - то есть североафриканских стран - не известно. Зато мечты о возрождении империи, известной свободными нравами и вакханалиями, добавляет новые черты к образу Джонсона - любителя вечеринок и красивой жизни. Не отстают и его министры. Вице-премьера Доминика Рааба на слушаниях в парламенте упрекнули в растрате бюджетных средств. Он использовал для служебных командировок частные самолёты и возил с собой слишком много сопровождающих. За 9 месяцев налетал на миллион фунтов стерлингов. А на дворе - экономический кризис.

"Премьер-министр заявил, что ему не стыдно и что его правительство - исключительное. Я согласна. У нынешних министров действительно исключительный послужной список - по растущей бедности, неспособности обеспечить рост зарплат, количеству невыполненных обещаний. Сколько времени пройдёт и сколько семей окажутся за чертой бедности, прежде чем Джонсон найдёт мужество признать это?" – говорит заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рэйнер.

В попытке оправдаться и объяснить, куда уходят деньги, Рааб затянул любимую песню - про то, как Британия много тратит на военную поддержку Украины и душить Россию санкциями.

"Мы увеличили расходы на армию на 24 миллиарда фунтов. Теперь финансирование составляет 2,3 процента ВВП. Таким образом, Великобритания тратит на вооружённые силы больше всех в Европе. Мы проводим политику, направленную на рост экономики. Внедряем план помощи нашим гражданам, чтобы контролировать прожиточный минимум. Мы поддерживаем Украину военными поставками и антироссийскими санкциями", - отметил Доминик Рааб.

Правда, пока выходит не очень. За ограничения против Москвы правительство Джонсона получает "неуд" от Палаты общин. Там считают, что меры плохо продуманы, и какой-либо последовательной стратегии в вопросе санкций у кабмина нет. А на фоне рекордной инфляции и падения реальных доходов надо больше поддерживать не украинцев, а британцев. В стране одна забастовка за другой. Люди недовольны своими зарплатами и отказываются выходить на работу. Что касается имперских амбиций, то витающему в облаках Джонсону стоит задуматься не о расширении владений, а о том, как бы не потерять те, что есть. Власти Шотландии заявили о намерении провести референдум о независимости уже в октябре будущего года.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"