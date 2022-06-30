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Появились кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Якутии

11:55
  • четверг
  • 30 июня 2022

Есть пострадавшие

17 пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии эвакуированы с места происшествия и доставлены в республиканскую больницу. Двое - в крайне тяжелом состоянии.

Вертолет был задействован в борьбе с природными пожарами. На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны. По предварительным данным, вечером в среду борт вылетел из Усть-Майского района в Алданский, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда.

Транспортная прокуратура Якутии начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

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