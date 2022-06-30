В Приморье стартовала эстафета огня международных игр "Дети Азии"

Церемония прошла во Владивостоке

В Приморском крае началась эстафета огня в преддверии Международных спортивных игр "Дети Азии". За месяц хранители лампады должны преодолеть более трёх тысяч километров. И посетить самые красочные места. Пламя пронесут по улицам десятков городов и посёлков. После чего будет дан старт одному из главных спортивных событий этого года.

Факел с огнем седьмых международных игр "Дети Азии" вносят на центральную площадь Владивостока. Отсюда стартует эстафета по всему Приморскому краю. 400 спортсменов пронесут символическое пламя по самым красивым местам региона.

"Маршрут и прописывался с той целью, чтобы показать самые лучшие достопримечательности и самые лучшие природные места, чтобы у наших коллег возникло ощущение, что они приехали, возможно, на курорт", - рассказала руководитель эстафеты огня VII Международных игр "Дети Азии" Алсу Ганеева.

Во Владивосток главный символ игр прибыл из Якутии, там, где и зародились соревнования. В Национальном парке "Ленские столбы" лампаду зажгли по древним традициям. Шаман камнями извлек искру и получил огонь. Пламя разгорелось с первого раза, что считается хорошим знаком.

Маршрут эстафеты - три с половиной тысячи километров. На протяжении всей дистанции специальная колба будет под постоянным присмотром.

"В автомобиле мы используем транспортировочный кейс. В дороге она будет стоять. У него есть огнеупорные стенки. Лампа безопасная, даже если ее наклонять, пламя у нее не выходит", - отметил хранитель огня VII Международных игр "Дети Азии" Тимур Ганеев.

С момента зажжения огонь не погас ни на минуту. Ведь даже в дороге он должен гореть. 8 спортсменов удостоились чести оберегать пламя.

"Для меня это огромная честь, спасибо моему тренеру, который предложил мою кандидатуру. Это невероятно для меня", - говорит хранитель огня VII Международных игр "Дети Азии" Николай Морозов.

Международные игры "Дети Азии" проводятся с 1996 года. И впервые соревнования пройдут за пределами Якутска. Приморье готовится принять около двух тысяч участников из 11 стран мира. Среди спортсменов в возрасте 16 лет и моложе разыграют 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Часы обратного отсчёта показывают, что до старта игр дети Азии осталось 28 дней. За это время эстафеты с главным символом спортивного мероприятия пройдут в 34 городах и поселках Приморья. И 28 июля во Владивостоке состоится торжественное открытие игр.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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