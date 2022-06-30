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В Приморье стартовала эстафета огня международных игр "Дети Азии"

11:52
  • четверг
  • 30 июня 2022

Церемония прошла во Владивостоке

В Приморском крае началась эстафета огня в преддверии Международных спортивных игр "Дети Азии". За месяц хранители лампады должны преодолеть более трёх тысяч километров. И посетить самые красочные места. Пламя пронесут по улицам десятков городов и посёлков. После чего будет дан старт одному из главных спортивных событий этого года.

Факел с огнем седьмых международных игр "Дети Азии" вносят на центральную площадь Владивостока. Отсюда стартует эстафета по всему Приморскому краю.  400 спортсменов пронесут символическое пламя по самым красивым местам региона.

"Маршрут и прописывался с той целью, чтобы показать самые лучшие достопримечательности и самые лучшие природные места, чтобы у наших коллег возникло ощущение, что они приехали, возможно, на курорт", - рассказала руководитель эстафеты огня VII Международных игр "Дети Азии" Алсу Ганеева.

Во Владивосток главный символ игр прибыл из Якутии, там, где и зародились соревнования. В Национальном парке "Ленские столбы" лампаду зажгли по древним традициям. Шаман камнями извлек искру и получил огонь. Пламя разгорелось с первого раза, что считается хорошим знаком.

Маршрут эстафеты - три с половиной тысячи километров. На протяжении всей дистанции специальная колба будет под постоянным присмотром.

"В автомобиле мы используем транспортировочный кейс. В дороге она будет стоять. У него есть огнеупорные стенки. Лампа безопасная, даже если ее наклонять, пламя у нее не выходит", - отметил хранитель огня VII Международных игр "Дети Азии" Тимур Ганеев.

С момента зажжения огонь не погас ни на минуту. Ведь даже в дороге он должен гореть. 8 спортсменов удостоились чести оберегать пламя.

"Для меня это огромная честь, спасибо моему тренеру, который предложил мою кандидатуру. Это невероятно для меня", - говорит хранитель огня VII Международных игр "Дети Азии" Николай Морозов.

Международные игры "Дети Азии" проводятся с 1996 года. И впервые соревнования пройдут за пределами Якутска. Приморье готовится принять около двух тысяч участников из 11 стран мира. Среди спортсменов в возрасте 16 лет и моложе разыграют 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Часы обратного отсчёта показывают, что до старта игр дети Азии осталось 28 дней. За это время эстафеты с главным символом спортивного мероприятия пройдут в 34 городах и поселках Приморья. И 28 июля во Владивостоке состоится торжественное открытие игр.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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Эстафета огня международных игр "Дети Азии"
Эстафета огня международных игр "Дети Азии"
Эстафета огня международных игр "Дети Азии"
Эстафета огня международных игр "Дети Азии"
Эстафета огня международных игр "Дети Азии"
Эстафета огня международных игр "Дети Азии"
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