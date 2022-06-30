Из порта Бердянска вышло первое судно с зерном

Его везут в дружественные страны

Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно.

Семь тысяч тонн зерна направят в дружественные страны, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

"Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов", - написал он в своем Telegram-канале.

Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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