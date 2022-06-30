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Росздравнадзор отверг риск сбоев в поставках лекарств из Европы

10:20
  • четверг
  • 30 июня 2022

Поставки идут в плановом режиме

Ситуация на российском фармацевтическом рынке остается стабильной, в том числе в плане поставок лекарственных препаратов из Европы. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в Росздравнадзоре.
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Представители крупнейших оптовых и розничных фармацевтических организаций России подтвердили на совещании в ведомстве, что движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме. 

При этом зафиксирован спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года. Эксперты связывают это с наполнением рынка и с традиционным сезонным спадом покупательского спроса в отпускной период. 

Особое внимание было уделено обеспечению россиян лекарствами с международным непатентованным наименованием "карбамазепин" (используется в качестве противосудорожного препарата при больших судорожных припадках и при фокальной психомоторной эпилепсии): представители фармкомпаний подтвердили наличие препарата в достаточном количестве во всех субъектах Российской Федерации, сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о нехватке в российских больницах шунтов для проведения операций. Эти сообщения не соответствуют действительности, следует из комментария Росздравнадзора. В ведомстве отметили, что ни российские, ни иностранные производители данных медицинских изделий не заявляли об уходе с российского рынка и продолжают производство и поставки медицинских изделий в достаточном объеме.

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