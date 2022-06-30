В Госдуме предложили учредить День ветеранов боевых действий

Для этого предлагается дата 1 июля

Депутаты Госдумы от ЛДПР и группа сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается официально установить 1 июля День ветеранов боевых действий. Документ в четверг, 30 июня, опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы законодательной инициативы объясняют необходимость принятия законопроекта "признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года".

В России ветеранами боевых действий являются более 2 млн человек — это "ветераны, которые выполняли свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни". Законодательное закрепление дня ветеранов боевых действий будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан, говорится в пояснительной записке к документу.

При этом несмотря на отсутствие официального статуса, в ряде российских регионов 1 июля уже отмечается как День ветеранов боевых действий, цитирует авторов законопроекта АГН "Москва".

Ранее в Госдуме заявили, что участникам специальной военной операции России по защите республик Донбасса нужно выделять бесплатные туристические путевки на курорты России либо дружественных и союзных государств. Такая программа могла бы быть нацелена на профилактику последствий участия в боевых действиях, а также на восстановление физического здоровья и сил участников спецоперации, считает автор идеи Виталий Милонов.

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