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НАТО предсказали мрачное будущее

10:49
  • четверг
  • 30 июня 2022

Альянсу следует избегать прямой конфронтации с Россией

Стратегия НАТО в украино-российском конфликте может потерпеть неудачу.
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Это связано с негативными последствиями антироссийских санкций, усталостью европейских лидеров от украинского конфликта и с задержками поставок вооружений Киеву, пишет Дэвид Игнатиус в The Washington Post.

"Количество жалоб со стороны населения в США будет неуклонно расти, поскольку цены на бензин остаются высокими, запасы природного газа в Европе истощаются, а избиратели могут задаться вопросом, почему деньги не тратятся на внутренние нужды", - цитирует РИА Новости материал газеты.

Автор статьи призвал страны НАТО избегать прямой конфронтации с Россией, а также не провоцировать Москву во избежание ядерного конфликта.

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