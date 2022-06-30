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Росгвардия ликвидировала взвод ВСУ в Донбассе

11:07
  • четверг
  • 30 июня 2022

Росгвардейцы действовали в условиях угрозы артиллерийского обстрела

Минометчики Росгвардии уничтожили взвод Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.
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В ходе проведения разведывательных мероприятий была выявлена группа пехоты ВСУ численностью более 30 человек. Координаты взвода ВСУ передали минометчикам Росгвардии.

В результате меткого огня росгвардейцев подразделение ВСУ было уничтожено. При этом росгвардейцы действовали грамотно и решительно в условиях угрозы артиллерийского обстрела, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники полицейского спецназа Росгвардии обнаружили на территории Луганской Народной Республики 12 человек, предположительно, дезертировавших из украинской армии. Кроме того, росгвардейцы обнаружили брошенную замаскированную палатку подразделения украинских войск, автомат Калашникова, гранаты и мины.

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