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Поклонники попросили присвоить Шатунову звание народного артиста

11:19
  • четверг
  • 30 июня 2022

Певец скончался в ночь на 23 июня

Юрий Шатунов достоин звания народного артиста Российской Федерации, считают его поклонники. Такие комментарии появились к видеоклипу к песне музыканта на песню "Каждому свое", опубликованной в интернете.
Проститься с Юрием Шатуновым пришли более 16 тысяч человек

Как рассказал директор Шатунова Аркадий Кудряшов, композиция была записана в начале 2022 года. Ролик набрал уже более 700 тысяч просмотров.

Интернет-пользователи активно комментируют ролик, называя пенсю пророческой.

— Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой, — поет Шатунов.

Поклонники певца признаются ему в любви и обещают, что он навсегда останется "в наших сердцах", сообщает РИА Новости.

Бывший солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти — обширный инфаркт.

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По словам директора музыканта, часть праха Шатунова будет развеяна в Германии, где жил певец, на его любимом месте, где он рыбачил.

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