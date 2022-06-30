В России за сутки госпитализировали 1195 больных COVID-19

Заболели 3106 человек

За сутки в России госпитализированы 1195 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3106 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 3255 человек. Скончались 56 заболевших.

В Москве COVID-19 заболел 361 человек, из них госпитализированы 135 пациентов. Выздоровели в столице за сутки 229 человек, 13 больных скончались.

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