Центробанк презентовал новую 100-рублевую купюру

На банкноте запечатлены виды Москвы и Ржева

Банк России в четверг, 30 июня, представил новую купюру номиналом 100 рублей: на лицевой стороне изображена Москва, на обратной стороне — мемориал в Ржеве.

Презентуя новую банкноту, заместитель председателя ЦБ Сергей Белов отметил, что изменил подход к оформлению 100-рублевых купюр и отошел от городской тематики. Основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. На втором плане можно увидеть музей-заповедник "Куликово поле"

Новые 100-рублевые купюры будут покрыты лаком, что удлинит срок их службы. В течение следующих десяти лет они заменят собой в обращении банкноты этого номинала предыдущих модификаций, отметили в Центробанке.

Регулятор также заявил, что новые банкноты других номиналов будут выходить строго по графику, объявленному ранее, сообщает ТАСС.

Центробанк анонсировал появление новой 100-рублевой банкноты еще в январе. Кроме того, сообщалось, что в 2023 году Банк России покажет новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"