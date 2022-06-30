Постпред России при ОБСЕ объяснил цель авторов фейка в Кременчуге

Дипломат указал, что фейк появился накануне саммитов G7 и НАТО

Фейк с инцидентом в Кременчуге был задуман украинскими властями, чтобы выбить больше оружия от Запада. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

Дипломат подчеркнул, что фейк появился накануне международных мероприятий — саммита "Большой семерки" (G7) в Германии и саммита НАТО в Мадриде. Задачей авторов постановки было "выбить как можно большего солидарного ответа от Запада, а самое главное — вооружений".

Попытки Киева использовать спецоперацию России для отстранения Москвы от работы в ОБСЕ безуспешны, отметил Лукашевич. Он пояснил, что "это невозможно сделать с учетом процедур, да и политической целесообразности этого шага".

Это отличает ОБСЕ от других международных организаций, в том числе и от Совета Европы, из которого Россия вышла, заявил Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".

В российском Минобороны ранее сообщали, что 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Однако украинские власти утверждают, что российские военные вели обстрел гражданских объектов — в частности, нанесли удар по торговому центру в Кременчуге, результатом которого якобы стали более 20 погибших и около 60 раненых. Киев распространил кадры, которые называет свидетельствами обстрелов Кременчуга, однако эксперты разоблачили постановку.

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