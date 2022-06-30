Российские военные покинули остров Змеиный в качестве шага доброй воли

Все задачи в регионе завершены

Вооруженные силы России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

Об этом в четверг, 30 июня, заявили в Минобороны нашей страны. Тем самым Москва дала понять, что не позволит Киеву спекулировать на тему продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря.

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - говорится в сообщении.

Теперь Россия ждет шаг от украинской стороны, которая должна разминировать побережье Черного моря, включая припортовые акватории.

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