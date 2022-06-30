ГИБДД анонсировала переход на электронные водительские права

Внедрение нового формата начнут до конца 2022 года

В России планируется до конца 2022 года внедрить электронное водительское удостоверение. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.

Черников выразил надежду, что процедура будет доработана совместно с Минцифры, благодаря чему "будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения".

Другие подробности относительно электронных водительских прав глава Госавтоинспекции не привел, сообщает РИА Новости.

Между тем в России временно откладывается реализация проекта перехода с бумажных на электронные паспорта. Однако в будущем Минцифры вернется к реализации проекта. Точные сроки при этом не называют.

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