СВО продолжается

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский истребитель Су-27 и девять беспилотников в ДНР и Харьковской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня в ЛНР и в районе острова Змеиный.

Ранее стало известно, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли. Теперь Украина должна разминировать побережье Черного моря для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна.

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