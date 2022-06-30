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Акции "Газпрома" рухнули на 30%

12:26
  • четверг
  • 30 июня 2022

Это произошло после отказа выплачивать дивиденды

Акции российской газовой компании "Газпром" рухнули более чем на 30% после отказа от выплаты дивидендов за 2021 год.

Акции максимально снижались на 32,8%, до 200 рублей - минимума с 25 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Котировки обвалились после годового собрания акционеров "Газпрома", на котором решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акционеры заявили, что сейчас их выплачивать нецелесообразно.

Сейчас перед компанией стоят следующие обязательства: выплата налогов в повышенном размере, газификация регионов и подготовка к зиме, сообщил зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

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