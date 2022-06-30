Лукашенко пообещал помочь России обеспечить Калининград товарами

Это произойдет, несмотря на транспортную блокаду

У России и Белоруссии достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград "без всяких войн и напряжений". Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко раскритиковал действия Вильнюса и отметил его чрезмерное рвение во введении ограничений против России и Белоруссии. При этом литовские власти "спихивают все на Евросоюз, "это не мы, а Евросоюз принял решение".

Однако Литва, оценивая потенциальный ущерб для себя, могла не голосовать за принятие каких-либо санкций, отметил белорусский лидер. Но "они впереди паровоза бегут, всегда кричат: "Дави, трави", в ущерб своему государству".

Закрытие транзита грузов в Калининградскую область, по мнению Лукашенко, является объявлением экономической войны, сообщает РИА Новости.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что после объявления Литвой транспортной блокады Калининграда Европа "сдрейфила". Жданов указал, что "почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва".

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