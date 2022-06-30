Реабилитация "Битцевского леса" завершится осенью

Это крупный экологический проект

Этой осенью в столице будет завершен один из крупных экологических проектов – реабилитация природно-исторического парка "Битцевский лес". Как идут работы, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Центральная часть леса останется неприкосновенной, так решили жители при голосовании на портале "Активный гражданин". А по границе зелёной территории создадут защитный буфер. На участках, прилегающих к жилым кварталам, сделают несколько локальных рекреационных центров – спортивных, досуговых и для тихого отдыха.

Вторую жизнь получит и исторический центр авиамодельного спорта Москвы – кордодром.

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