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В Москве обсудили разрыв между культурами

15:26
  • четверг
  • 30 июня 2022

Сегодня необходимо восстанавливать культурно-идейный суверенитет, отмечают эксперты

Борьбу с влиянием стран Запада и место России в новой картографии ценностей в четверг обсудили в Москве участники дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметили эксперты, в условиях нынешнего кризиса особое значение приобретает разрыв между культурами. За последние годы политика продвижения альтернативных ценностей стала одним из основных факторов для достижения внешнеполитических интересов. Происходит размытие идентичности. И сегодня, как подчёркивают эксперты, необходимо восстанавливать культурно-идейный суверенитет.

"То, что происходит в мире в последние годы можно назвать такой, если хотите, мировой гражданской войной, которая во многом происходит из-за систем ценностей. И вот этот конфликт разрастается, и во многом мы видим, что новые границы, новые рифты такие, рвы между разными ценностями в системе, они пролегают не только между странами, но и внутри самих стран", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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