В Москве названы победители конкурса "Умное кино"

Отмечены около 40 работ

Москве объявили победителей конкурса сценариев для документальных фильмов "Умное кино". Проект общества "Знание" собрал более тысячи заявок из разных регионов.

В итоге жюри определило 37 лучших работ. Все авторы получат грантовую поддержку на производство. Самыми популярными темами стали культура и история, сообщает "ТВ Центр".

Съемки стартуют уже в июле, а в декабре картины представят в конкурсной программе кинофестиваля "Умное кино", который пройдет в столице. Кроме того, все созданные в рамках проекта просветительские ленты будут размещены в сети интернет.

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