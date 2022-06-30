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Безлимитные проездные будут действовать с момента первой поездки

15:08
  • четверг
  • 30 июня 2022

При этом первый проход через турникет должен быть сделан в течение 10 дней

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об изменении правил активации проездных билетов в городском общественном транспорте.

Так, билеты на 30, 90 и 365 дней будут действовать не с момента продажи. А с первого прохода через турникет. Но сделать это нужно в течение 10 дней. Иначе билет активируется автоматически.

Новые правила заработают уже с 1 сентября. Они позволят пассажирам заранее приобретать билеты и избегать очередей в кассы. Особенно в начале рабочей недели.

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