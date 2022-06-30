Московская обойная фабрика наращивает импортозамещение

Бумагу и краски закупают в России

Красивые, качественные, свои! В Москве выпускают обои для массового потребителя - то есть для тех, кто любит периодически обновлять свои квартиры. Миллионы рулонов в год, расцветки и рисунки - самые разнообразные. Бумагу и краски закупают в России, о запчастях на импортную технику позаботились заранее. Теперь всё время занимает творчество.

Цилиндр окунается в краску, вал плотно прижимает к нему движущееся полотно. Так печатный станок наносит рисунок на будущие обои. Дальше - сушка, склеивание с бумажной или флизелиновой основой, тиснение и упаковка уже готовой продукции в пачки. Ежегодно Московская обойная фабрика выпускает больше трёх с половиной миллионов рулонов для массмаркета. В собственном торговом доме предприятия цены за упаковку - от 200 до трёх тысяч рублей за рулон. Работает фабрика и с крупными сетевыми ритейлерами, а также отправляет обои на экспорт в страны ближнего зарубежья.

"Это обои шириной 53 сантиметра, бумажные, склеенные из двух слоёв, подвергнутые после склеивания тиснению, то есть им придан определённый рельеф. У нас в ассортименте постоянно около 75 рисунков. Это значит, что 250-300 артикулов обоев - они различаются по рисунку и расцветке. Рынок становится более привередливым, более склонным рассматривать новинки, и поэтому, конечно, мы стараемся соответствовать", - рассказала директор по развитию АО "Московская обойная фабрика" Инна Майорова.

Московская обойная фабрика за 152 года существования пережила многих отечественных конкурентов. В 60-е годы она печатала треть всех обоев в Советском Союзе.

Здесь, в архиве, сохранились образцы обоев разных лет работы фабрики. Есть 30-е годы, 40-е, 60-е и даже альбом вековой давности - это двадцатые годы прошлого века. И даже цена есть - 45 копеек за рулон. А вот есть рисунок посложнее, под гобелен. И здесь цена соответственно выше - рубль 12 копеек.

Производство справилось с лихими девяностыми и появлением зарубежных брендов. Особых проблем не видят и сейчас - с приходом санкций на импорт бумагу закупают у комбинатов из Пензы и Архангельской области, а также из Белоруссии. Вся акриловая краска и клей тоже отечественные. Иностранные здесь только немецкие обойно-печатные машины. Такие станки изготавливают всего в нескольких странах мира.

"Редких, незаменяемых запчастей у нас, в номенклатуре нашей, осталось очень мало, мы в своё время закупили их сильно в прок. Остальное всё подлежит замещению или, в конце концов, изготовлению на заказ, то есть можно узлы какие-то изготавливать. Мы стараемся эти проблемы решать", - сообщила Инна Майорова.

Такого же подхода придерживаются и на заводе полотенцесушителей. Для гибких металлических труб здесь используют импортные роботизированные машины - гидравлические станки с числовым программным управлением.

"Вставляется заготовка по размеру, нажимается педаль, станок по миллиметрам настроен, всё подстроено именно под эту деталь", - пояснил Сергей Багларян.

Сейчас заменить их, говорят на производстве, можно только отечественными полуавтоматами. Но потребности такой нет - вся техника новая. Если и нужны какие-то комплектующие, то справляются собственные инженеры. Они постоянно модернизируют машины и даже делают станки под требования предприятия. Например, оборудование для шлифования и полирования. Собственная разработка помогла бизнесу повысить качество до уровня иностранных топовых компаний. С уходом с российского рынка зарубежных поставщиков здесь отмечают кратный рост спроса.

Ксения Игнатова, Дмитрий Филиппов и Алексей Губанов, "ТВ Центр".

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