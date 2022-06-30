Врачи Склифа провели уникальную операцию мужчине с кистой в селезёнке

Пациента быстро поставили на ноги

Хирурги института Склифосовского спасли мужчину с редкой серьезной патологией - кистой в селезёнке. Пациенты с таким диагнозом попадают сюда очень редко - буквально один человек в год. Но на этот раз медики столкнулись вообще с уникальным случаем.

Это сейчас с селезёнкой у Ивана в его 32 года всё стандартно: и размеры, и функции. Но ещё несколько месяцев всё было иначе.

Неприятно, но не редкость. Киста - одна из самых частых патологий селезёнки, и причин формирования множество. Специалисты НИИ им. Склифосовского провели нестандартное лечение: установили дренажи, которые вычистили содержимое кисты и ввели раствор, который как бы схлопывает полость новообразования. В 100% случаев методика работает, в этот раз - нет.

"Обычно кисты селезёнки на неинвазивном методе, на дрейнировании, они уходят полностью, полость спадается, и мы после этого снимаем дренаж. В данном случае, несмотря на проводимое лечение, полость кисты не уменьшалась, поэтому пришлось сделать резекцию селезёнки", - рассказал заведующий хирургическим отделением НИИ им. Склифосовского Руслан Байрамов.

Киста в селезёнке у Ивана оказалась слишком большой для дрейнирования - более 7 сантиметров в диаметре. Врачи приняли решение новообразование удалить. Кисты убирают хирургическим путём крайне редко - за всю историю НИИ им. Склифосовского это второй случай. В большинстве стационаров кисту удаляют вместе с селезёнкой. Ивану назначили резекцию.

"Резекция селезёнки - не очень частая ситуация, это редкая операция. Нам удалось её провести лапароскопически - результаты нас удовлетворили. Пациент был в этот же день уже активизирован. Он встал с кровати, двигался, через трое суток мы его выписали домой", - говорит хирург НИИ им. Склифосовского Тузла Байрамова.

"Действительно редкая операция, я рад тому, что она удалась. Что я один из немногих счастливых людей у которых, в общем-то, все органы сохранены, и надеюсь, что так оно и будет дальше", - отметил пациент.

Сохранить молодому пациенту орган было важно, чтобы минимизировать риски появления с возрастом гематологических проблем. Даже больших швов после операции не осталось - хирурги провели резекцию через небольшие проколы на животе.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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