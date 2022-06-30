ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ДТП с самокатом в центре Москвы попало на видео

15:14
  • четверг
  • 30 июня 2022

В Дептрансе напомнили о правилах передвижения на самокате

ДТП с самокатом в центре Москвы. Человек грубо нарушил правила дорожного движения и попал под колеса автомобиля. Всё произошло сегодня утром на Новой Басманной улице, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах с камеры наблюдения видно, что машина приближается к пешеходному переходу, как вдруг буквально под колеса вылетает самокат. От удара человека отбросило в сторону. О его состоянии не сообщается.

В Дептрансе же вновь напоминают, что с самокатом или велосипедом по зебре можно переходить только пешком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Электросамокат
Электросамокат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.