ДТП с самокатом в центре Москвы попало на видео

В Дептрансе напомнили о правилах передвижения на самокате

ДТП с самокатом в центре Москвы. Человек грубо нарушил правила дорожного движения и попал под колеса автомобиля. Всё произошло сегодня утром на Новой Басманной улице, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах с камеры наблюдения видно, что машина приближается к пешеходному переходу, как вдруг буквально под колеса вылетает самокат. От удара человека отбросило в сторону. О его состоянии не сообщается.

В Дептрансе же вновь напоминают, что с самокатом или велосипедом по зебре можно переходить только пешком.

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