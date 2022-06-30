У таксистов появилась виртуальная тревожная кнопка

Для вызова Росгвардии

Водители под охраной. У московских таксистов появилась виртуальная тревожная кнопка для вызова Росгвардии.

Проект пилотный. Воспользоваться нововведением могут пока только 14 машин. Никаких дополнительных установок не требуется. Кнопка доступна в специальном приложении для такси.

После нажатия кнопки автоматически определяется местоположение автомобиля. И в салоне включается видеокамера. На вызов сразу направляют ближайший экипаж правоохранителей. Которые помогут задержать нарушителя, вызывать скорую или оказать первую помощь.

"Кнопка находится всегда на смартфоне водителя поверх всех приложений, с какими он бы ни работал", - рассказал президент Ассоциация содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

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