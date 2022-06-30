В трех московских театрах сменилось руководство

Руководить театром на Неглинной будет Дмитрий Астрахан

Кадровые изменения сразу в трёх столичных театрах. Речь идёт о "Современнике", "Школе современной пьесы" и "Гоголь-центре".

Руководить театром на Неглинной будет известный режиссёр Дмитрий Астрахан, сменив на этом посту основателя ШСП Иосифа Рейхельгауза.

Алексей Агранович покидает пост художественного руководителя "Гоголь-центра". Эту должность занял Антон Яковлев, сын известного советского актёра Юрия Яковлева и автор многих постановок.

А вот "Современник" пока остаётся без худрука. Вместо Виктора Рыжакова решать творческие вопросы будет художественный совет. Кто в него войдёт и кто его будет формировать, станет известно в ближайшее время.

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