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В трех московских театрах сменилось руководство

15:20
  • четверг
  • 30 июня 2022

Руководить театром на Неглинной будет Дмитрий Астрахан

Кадровые изменения сразу в трёх столичных театрах. Речь идёт о "Современнике", "Школе современной пьесы" и "Гоголь-центре".

Руководить театром на Неглинной будет известный режиссёр Дмитрий Астрахан, сменив на этом посту основателя ШСП Иосифа Рейхельгауза.

Алексей Агранович покидает пост художественного руководителя "Гоголь-центра". Эту должность занял Антон Яковлев, сын известного советского актёра Юрия Яковлева и автор многих постановок.

А вот "Современник" пока остаётся без худрука. Вместо Виктора Рыжакова решать творческие вопросы будет художественный совет. Кто в него войдёт и кто его будет формировать, станет известно в ближайшее время.

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