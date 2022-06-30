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В усадьбе Бахрушиных нашли 100 дореволюционных грампластинок

15:21
  • четверг
  • 30 июня 2022

Они были обнаружены при реставрации

В Бахрушинском музее - "громкая" находка. Во время реставрации замурованными в стенном шкафу обнаружили 109 грампластинок дореволюционной эпохи. Настоящий исторический клад, говорят искусствоведы.

"Эти пластинки считались утраченными. Они были закуплены музеем в 1857 году и потом бесследно исчезли и, конечно, то, что они сейчас вернулись в музей после более чем 60-летнего юбилея, для музейных сотрудников, для нас - это очень важный факт", - рассказала заместитель генерального директора, главный хранитель Бахрушинского театрального музея Виктория Журавлёва.

На пластинках - классические арии из опер русских композиторов – Глинки, Чайковского, Серова, Мусоргского, Рубинштейна, Бородина, есть здесь и мировые хиты - Моцарта, Россини, Бизе, Шуберта. Голоса звезд начала 20 века будто подобраны не случайно. Здесь лучшие собрания.

Здесь же можно услышать и голос оперной певицы Веры Петровой - Званцевой, которую в 20-е годы прошлого века называли "Шаляпиным в Юбке" за драматическую манеру исполнения. Удивительные и редкие голоса. Почти забытая манера исполнения словно оживает на глазах. Это целый пласт музыкальной культуры прошлого века. Здесь романсы и баллады, куплеты и серенады, колыбельные и русские народные песни, а еще популярный в то время жанр - записи чтецов произведений классической литературы - Островского, Толстого, Чехова.

Кому понадобилось прятать музыкальные шедевры, история умалчивает. И эта тайна, вероятно, уже никогда не будет разгадана. Известно лишь, что все пластинки были завернуты в газеты и афиши 60-х годов. И, возможно, громкое похищение случилось именно тогда. Но удивительно и то, с какой тщательностью была скрыта коллекция - все пластинки сохранились практически в идеальном состоянии. Как будто их берегли для потомков. А ведь они невероятно хрупкие. Здесь есть и совсем редкие экспонаты. Так называемые пластинки - миньоны. Мини - альбомы.

Теперь они поступят в коллекцию Бахрушинского музея. Правовой статус пластинок восстановят: их поставят на хранение и включат в музейный фонд России. А наслаждаться этой удивительной находкой сможет каждый посетитель.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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