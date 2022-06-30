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Володин назвал условия обмена бойцов батальона "Азов"

13:07
  • четверг
  • 30 июня 2022

В отношении них идут следственные действия

Обмен пленных бойцов украинского националистического батальона "Азов" (в отношении его участников в России возбужден ряд уголовных дел) допустим лишь в случаях получения ими тяжелых ранений. Об этом в четверг, 30 июня, рассказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
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Как уточнил спикер, Россия может обменять бойцов "Азова" "только исключительно когда тяжело ранен и тех случаях, когда ранен и дальше уже не будет участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются".

Вопросы обмена пленных находятся на контроле, подчеркнул Володин. По его словам, обмены идут. Однако спикер Думы напомнил, что по всем участникам батальона "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия, сообщает "Интерфакс".

17 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что штаб украинского националистического формирования "Азов" уничтожен в Харьковской области. Удар высокоточными ракетами нанесла российская авиация.

Следственный комитет России расследует ряд уголовных дел в отношении участников "Азова" об их причастности к убийству мирных граждан Донбасса. Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с иском о признании батальона "Азов" террористической организацией и запрете его деятельности.

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