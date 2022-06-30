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Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина

13:05
  • четверг
  • 30 июня 2022

144 на 144

Обмен российскими и украинскими военнопленными состоялся по прямому указанию Верховного главнокомандующего России – президента Владимира Путина.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Обмен военнослужащих по формуле 144 на 144 произошел накануне, 29 июня.

Практически все освобожденные, - раненые или тяжелораненые. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, - это самая главная задача", - отметили в Минобороны.

Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен составляет более шести тысяч человек, добавил представитель ведомства.

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